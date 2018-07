Mikael Hed e Pekka Rantala, atual e próximo CEOs da Rovio. FOTO: Divulgação/Rovio Mikael Hed e Pekka Rantala, atual e próximo CEOs da Rovio. FOTO: Divulgação/Rovio

HELSINQUE – A finlandesa Rovio, criadora do sucesso de games mobile Angry Birds, contratou e nomeou o ex-executivo da Nokia Pekka Rantala para ser seu novo CEO, a partir do começo de 2015. Atualmente, o cargo é desempenhado por Mikael Hed, filho do diretor do conselho da empresa, Kaj Hed.

Depois de se tornar referência no mundo na área de games mobile com Angry Birds, um jogo onde os usuários usam pássaros em um estilingue para acertar porcos que tentam roubar seus ovos, a Rovio expandiu sua marca para a área de animações e também de merchandising, com brinquedos e roupas inspirados no universo, além de ter feito versões de seus jogos para marcas consagradas como os filmes Star Wars e Rio.

Entretanto, a empresa passa por problemas ao tentar manter o foco de atenção dos jogadores em um setor conhecido por ser constituído de modas passageiras; além disso, o lucro da Rovio diminuiu nos últimos tempos graças aos investimentos no negócio de animação – em 2013, a queda foi de 52%, se comparado ao ano anterior. Os problemas, dizem analistas, fizeram a empresa de abrir capital nas bolsas de Hong Kong ou Nova York.

Entretanto, a empresa continua a se expandir: na tarde da quinta-feira, foi revelado o primeiro trailer de ‘Stella’, novo jogo da franquia Angry Birds, e o primeiro filme com as aventuras dos pássaros raivosos deve estrear no inverno de 2016.

/ REUTERS