Martha Payne inspirou a catarinense Isadora Faber e declarou solidariedade à colega brasileira

SÃO PAULO – Isadora Faber, de 13 anos, virou notícia na segunda-feira depois de criar uma página no Facebook para postar reclamações sobre sua escola em Florianópolis (SC). A inspiração para criar seu Diário de Classe veio da escocesa Martha Payne, 9.

Em abril deste ano, a jovem blogueira britânica começou o NeverSeconds (“nunca repetir”) , um registro dos almoços que sua escola oferece. As refeições são fotografadas todos os dias e avaliadas de acordo com o sabor e o quanto saudáveis são.

A princípio, o blog serviria apenas para exercitar sua escrita, mas virou um caso de comoção nacional e internacional. Ficou evidente a falta de cuidado das autoridades com a nutrição das crianças e o NeverSeconds virou alvo das autoridades locais, que tentaram impedir a atualização da página.

Martha ganhou o apoio de personalidades como o chef Jamie Oliver e pôde seguir com seu projeto. Hoje, o NeverSeconds publica fotos de refeições de crianças de várias partes do mundo e ajuda uma entidade beneficente a arrecadar dinheiro no combate à fome.

Procurados pelo Link, quando souberam do caso de Isadora Faber, Martha e seu pai, David Payne, imediatamente declararam apoio à jovem brasileira no Twitter. Em entrevista ao Link, Martha deu um conselho à colega brasileira: “Seja honesta e não desista”. Leia abaixo:

Por que você escolheu falar da comida da sua escola?

Eu queria escrever todos os dias e eu tenho uma refeição na escola todos os dias. Elas nem sempre são boas, então queria escrever a respeito disso.

Seus colegas deram apoio?

Meus amigos sim.

A escola ficou incomodada com seu blog?

Os funcionários me trataram do mesmo jeito, mas eles foram impedidos de falar sobre o blog comigo e ele foi bloqueado nos computadores da escola. Sei que muitos dos meus professores gostaram.

O que você achou quando soube que a Isabela Faber se inspirou no seu blog?

É fantástico. Mais crianças deveriam compartilhar suas opiniões. As pessoas não estão de acordo em tudo, mas acho que deveriam estar de acordo que as crianças merecem ser ouvidas.

As autoridades da escola da Isadora não gostaram da página dela e tentaram impedi-la de fazer atualizações. O mesmo aconteceu com você. Que conselho daria a ela?

Seja honesta e não desista. Meu pai recebeu uma ligação horrível que ele queria ter gravado.

Seu blog teve de ser fechado, mas depois pôde voltar ao ar. O que você diria para uma criança que queira criar algo similar ao que você fez, mas tem medo de se meter em confusão?

Nossas escolas nos ensinam a pensar e a escrever sobre as coisas. Não sei porque eles ficam surpresos quando fazemos isso fora da sala de aula. Nenhuma escola deveria impedir você. Se as escolas pedissem a mais crianças que o fizessem, teríamos mais opiniões. Temos direito a uma opinião e a compartilhá-la. Deveríamos contar a todos as coisas boas também. Os adultos às vezes simplesmente ficam com vergonha.

Você sabe de outras crianças que usam a internet para falar de suas escolas?

Muitas fotos de refeições das crianças foram enviadas a mim, algumas felizes, outras não.

