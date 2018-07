Estudo da Nielsen mostra que crianças querem ganhar produtos da Apple; entre os videogames, o mais desejado é o Wii U

SÃO PAULO – O fim do ano está chegando e, com ele, os desejados presentes de Natal. Mas a famosa “lista para o Papai Noel” – que antigamente pedia uma bola, uma boneca, uma bicicleta – agora está um pouco mais cara. Segundo um estudo divulgado pela Nielsen, as crianças dos Estados Unidos querem de Natal produtos da Apple, sobretudo o iPad.



O tablet, produto eletrônico mais desejado da pesquisa, ficou com 48% das intenções de compra de crianças entre 6 e 12 anos e 21% daqueles com 13 anos ou mais.

Entre as crianças, o segundo lugar ficou o Wii U, novo videogame portátil da Nintendo, com 39% da preferência. As próximas colocações ficam novamente com produtos da Apple: empatados com 36% das intenções de compra, o iPod Touch e o iPad Mini. O iPhone ficou na quarta posição, com 33%.

Dos videogames, o Xbox 360 com Kinect teve 31% das intenções de compra; o Nintendo 3DS, 29% e o PlayStation 3, 26%. Dentre as crinças, 29% querem comprar um tablet que não o iPad; e 20%, um smartphone que não o iPhone. Destes, 16% querem um aparelho que rode o sistema Android, do Google.

Entre jovens com mais de 13 anos, o computador ficou na segunda posição, com 19%. Já o terceiro lugar foi para “tablets que não são o iPad”, com 18%. O Wii U ficou na quarta posição com 17%, acima do iPhone, que teve 14% da preferência.

A Apple TV ficou em último lugar na lista de desejos tanto das crianças quanto dos jovens. O tablet Surface, da Microsoft, alcançou 6% das intenções de compra para as crianças e 3% para os maiores de 13 anos.