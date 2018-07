??? Na conferência, público aprende a separar hackers entre “bons” e “maus”

BOSTON – Crianças a partir de oito anos de idade estão sendo convidadas para um evento em Las Vegas para aprender que ser um hacker é judicialmente legal — desde que não roubem informações nem cometam fraudes ou outros crimes.

A primeira edição da conferência Defcon Kids, que será realizada em agosto, é uma chance para crianças entre oito e 16 anos aprenderem as habilidades de hackers, assim como se protegerem de ciberataques.

Será também uma oportunidade para que agentes federais norte-americanos descubram jovens experientes em tecnologia que possam formar a próxima geração de combatentes do crimes digitais.

A polícia, agentes de inteligência, autoridades militares e consultores trabalhando há tempos têm comparecido e recrutado jovens na Defcon, maior encontro de hackers do mundo, realizado em Las Vegas todo verão (do hemisfério norte).

Este ano os organizadores da Defcon realizarão o Defcon Kids em 6 e 7 de agosto junto com a conferência principal, lutando contra um cenário de ataques de alto nível sobre alvos como o Google e o Fundo Monetário Internacional (FMI). As crianças precisam se registrar no site www.defconkids.org para participar de algumas atividades.

Uma das metas do Defcon Kids é convencer crianças de oito a 16 anos de que é legal ser um “white hat” (responsável pela segurança de computadores), ou um hacker benevolente que usa habilidades de computação para combater o crime.

Os “black hats”, de forma oposta, trabalham no lado negro da internet, usando suas habilidades para roubar dinheiro, identidades e praticar outras ações ilegais.

“Ser um hacker não tem a ver apenas com diversão e jogos. Não tem a ver com invadir sistemas”, disse um garoto de 16 anos que usa o apelido de “FS”. Ele irá ensinar as crianças no Defcon Kids a se proteger contra espiões da Internet que buscam dados privados em redes sem fio.

“Tem a ver com proteger a si mesmo e as pessoas ao seu redor”, disse FS, que é pago por companhias para testar a invasão a redes de computadores a fim de descobrir vulnerabilidades.

Alguns hackers de renome mundial se voluntariaram para participar da Defcon Kids, dando aulas sobre programação básica de computadores e como solucionar quebra-cabeças.

/ Jim Finkle (Reuters)