O Google lançou um aplicativo para os usuários criarem seu próprio avatar no estilo do robôzinho verde do Android.

No Androidfy, como é chamado o programa, você personaliza o seu bonequinho, mudando o tipo do corpo, o tamanho dos braços e das pernas, o tipo de roupa, cabelo, pele, etc, como mostra o vídeo de apresentação (abaixo).

O programa gera uma imagem para você colocar como foto do perfil do Twitter, do Facebook, ou como quiser.

Para abrir o programa no site da Android Market, clique aqui. Só para Android 2.1 ou superior.