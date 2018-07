Existe até um evento anual, chamado Silly Walk Brasil, em que as pessoas se reúnem (geralmente em São Paulo) durante um dia para “andar idiota” durante todo o tempo. É uma espécie de FlashMob que homenageia um dos grupos de humor mais famosos da história.

Mas a novidade é que agora dá pra criar seu próprio e personalizado Silly Walk no computador. O Silly Walks Generator tem os personagens, cenários e permite que você manipule completamente a posição do corpo do personagem.

Daí a só marcar as posições na linha do tempo e quando terminar você terá sua própria Silly Walk. Dá pra salvar e compartilhar o link com os amigos. A minha ficou meio esquisita (eu não queria essa pirueta no começo, não sei como ela apareceu aí), mas a prática leva à perfeição. A única falha: não dá pra ‘embedar’ nenhuma Silly Walk. Pena.