LOGIN

Christopher Poole, criador do 4chan

Em 2003, ainda na escola, Christopher Poole, conhecido na internet como Moot, criou o 4chan, site que hospeda conteúdo que muita gente considera ofensivo. Mesmo assim, e talvez por isso, tem milhões de usuários e mistura fotos de filhotes fofos a imagens perturbadoras. Um dos maiores fóruns dos EUA, ele continua a influenciar a cultura mainstream.

Qual a sua idade quando você abriu o 4chan?

Tinha 15 anos. Tenho 22 agora.

O que você queria quando criou o site?

Nas minhas férias, descobri as animações japonesas e comecei a assistir um monte de animes em fóruns online. Aí topei com um fórum de imagens japonês chamado 2chan, diferente de tudo que eu havia visto antes. O que eu mais gostei foi a rapidez: Bastava apertar ‘refresh’ para receber conteúdo, sem parar. O 2chan abriu seu código. Peguei aquilo, traduzi do japonês para o inglês, coloquei no ar e mandei para 20 pessoas.

Por que ficou calado sobre seu envolvimento por tanto tempo? Ninguém sabia, certo?

Meus pais descobriram há dois anos. Eu não queria que eles soubessem por causa do conteúdo adulto. Nós ficamos notórios por causa das façanhas e também por causa da pornografia.

Quantos usuários tem o 4chan?

Somos o maior fórum em atividade nos EUA, com 8,2 milhões de visitantes únicos e mais de 600 milhões de cliques por mês. Temos, hoje. 800 mil posts todo dia.

Então você consegue fazer algum dinheiro com o site?

Tecnicamente, sim. Funcionalmente, não. O site é tecnicamente lucrativo, mas tiramos só um pouco mais do que gastamos.

Então como você se sustenta?

O site se paga. E eu faço alguns trabalhos estranhos por aí.

Já quiseram comprar o 4chan?

Quando tinha 17, uma loja japonesa de brinquedos me ofereceu US$ 15 mil pelo site. Disse que não estava interessado em vendê-lo, então eles aumentaram para US$ 45 mil. Eu disse que não. Não recebi ofertas nos últimos cinco anos.

Você venderia o site hoje?

Depende. Se alguém quisesse estragá-lo para se aproveitar de sua movimentação, não. Mas se fosse alguém comprometido com os objetivos dele, poderia considerar.

A polícia já foi atrás de você?

Sim. No final de 2006 alguém postou uma ameaça de bomba no site. Era uma competição entre alguns amigos para ver quem plantava alguma notícia. Ele conseguiu, mas ficou falando disso no trabalho e foi preso. No ano passado, um usuário foi acusado de invadir a conta de e-mail da Sarah Palin e postar isso no 4chan. A comunidade 4chan pode ser bem poderosa.

Ela pode ser controlada?

Bom, em 2008 me elegeram a pessoa mais influente do ano, em uma enquete da Time, mas a atitude da comunidade também é instável. Eu não sabia dessa piada com a Time até que ela já estivesse feita. Se eu pedisse para que eles fizessem isso, eles fariam todo o possível para me deixar no final da lista. Eu gosto de deixar por conta deles.

Eles são impiedosos, não?

Recebo muitos e-mails de agradecimento por ter lhes dado um site em que eles podem falar o que não pode ser dito na vida real – coisas que eles sabem que são erradas, mas continuam querendo dizer. Isso está certo? Não. As pessoas dizem coisas nojentas. Mas só porque estamos deixando que elas sejam ditas, não quer dizer que concordamos com elas. Não apoio o que estão falando. Apoio a existência de um site em que eles possam dizer o que quiserem.

Você apóia o anonimato?

Uma pessoa que eu conheci no TED (conferência de tecnologia, entretenimento e design) me disse que “parte da magia da juventude é esquecer e perdoar”. Quando crianças, dizemos coisas estúpidas. Como não há arquivo disso, ninguém vai encher sua paciência quando você tiver 30 anos por causa de algo que você disse aos 8. Online, você tem essas redes sociais que insistem na ideia de ‘identidade’. Em troca, estamos sacrificando a capacidade de ser juvenis. Em 10 anos, tudo o que você diz será arquivado. Acho isso péssimo.

Em que está trabalhando?

Estou trabalhando em um projeto, reimaginando o papel de um fórum de imagens, usando as tecnologias disponíveis hoje.

Pode falar mais sobre isso?

Na verdade, não. Nosso código está dez anos atrasado. Imagine se você criasse o 4chan hoje, qual seria seu visual, como ele funcionaria em um browser moderno. É um recomeço, mas será algo distinto do 4chan. /THE NEW YORK TIMES