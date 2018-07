Agora o cenário é diferente, segundo a consultoria NPD Group. Em junho, as vendas caíram 29% em relação ao mesmo período do mês passado. A queda foi maior na venda dos consoles Wii e XBox 360: eles venderam 38% menos do que no ano passado.

A consultoria explica que, agora, os consumidores estão controlando os gastos e, antes de comprar, esperam que os preços dos consoles caia. Além disso, os consoles caros estão competindo com jogos na internet, disponíveis por poucos dólares ou mesmo de graça.

Segundo o Wall Street Journal, o segundo semestre de 2008 foi especialmente lucrativo para a indústria de games. Lançamentos como “Grand Theft Auto IV”, “Mario Kart Wii” e “Wii Fit” impulsionaram o lucro das empresas – elas esperavam uma expansão de dois dígitos em suas receitas nesse ano, mas a previsão é que mercado fique estagnado ou cresça no máximo 5%.

O lucro maior em 2008 aumentou o abismo com os resultados atuais. O WSJ diz que a indústria de games talvez comece a cortar o preço dos consoles. Hoje o Playstation 3 é vendido nos EUA por US$ 400, mas pode ter seu preço reduzido em 25%. O corte deve fazer com a Microsoft baixe o preço do Xbox 360, que hoje custa US$ 300. Já a Nintendo não anunciou cortes no preço dos Wii, que custa US$ 400 – mas espera-se que a empresa baixe o preço indiretamente, cortando na venda casada de jogos e consoles. Além disso, de acordo com o jornal, executivos da área dos games ainda estão otimistas – afinal, vêm por aí lançamentos como Call of Duty: Modern Warfare 2, Wii Sports Resort e o The Beatles: Rock Band.