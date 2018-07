As ações da Hewlett-Packard despencaram quase 8% após a renúncia de seu presidente-executivo por acusações de assédio sexual. Os papéis da empresa, que dobraram de valor desde que Mark Hurd assumiu o cargo de presidente-executivo da companhia em 2005 com uma política de cortes de custos, fecharam a sessão desta segunda-feira com queda de 7,99%, valendo US$42,60.

Foto: Reuters

“A HP é considerada pelo mercado em geral como uma aposta relativamente segura no setor de tecnologia, e muito disso se deve a Mark Hurd e seu histórico. Sua partida, no entanto, irá gerar muita incerteza”, disse David Dillon, gerente da HighMark Capital Management, instituição que detém ações da HP.

A empresa, maior fabricante de PCs do mundo, anunciou na sexta-feira que uma investigação revelou que Hurd havia falsificado relatórios de despesas para esconder um relacionamento com uma funcionária. A empresa agora busca um novo presidente, enquanto a vice-presidente executiva Cathie Lesjack ocupa o cargo interinamente.

Grande parte dos analistas recomendam a compra das ações, citando as fortes projeções de vendas da HP e suas operações sólidas. Por outro lado, alertaram para possíveis complicações envolvendo a sucessão.

“Há incertezas sobre a administração da empresa que não existiam antes”, disse o analista da Standard & Poor’s Equity Research Tom Smith. “Existe a pergunta: e se há mais nessa história? E se eles escolherem a pessoas errada?”.

Smith reduziu o preço-alvo para as ações da HP de US$ 58 para US$ 54, além de alterar sua recomendação de “forte compra” para “compra”. Ele afirmou, no entanto, estar otimista em relação à perspectiva de longo prazo da HP e disse considerar as ações “uma aposta atraente”.

/RITSUKO ANDO (REUTERS)