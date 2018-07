Pois bem. Por causa das objeções ao modelo, a Microsoft decidiu criar um domínio específico para aqueles que querem se divertir buscando por pornografia. O responsável pelo Bing, Mike Nichols, explicou que “as imagens explícitas e conteúdos de vídeo virão a partir de agora de um único e separado site”.

Vídeos não permitidos para menores aparecerão somente no explicit.bing.net, e todo o resto será bloqueado das buscas com a ferramenta de SafeSearch do buscador.

No Google, líder absoluto do mercado de buscas, as pesquisas podem até exibir vídeos pornográficos, mas normalmente aparecem apenas aqueles que escapam do controle do YouTube e Google Video. Já no antigo Bing, até conteúdo hospedado em páginas bloqueadas pelo computador poderia ser acessado.