Brasileiros criam site para viabilizar através de doações projetos como campanhas de adoção e castração

FOTO: reprodução

SÃO PAULO – Crowdfunding é a modalidade de financiamento que busca viabilizar um projeto através de pequenas doações. Várias plataformas já financiaram projetos que vão, por exemplo, de festivais a um ônibus, passando por uma rede social livre de anúncios e até uma estufa para criar hortas caseiras. Agora, um grupo de empresários brasileiros criou um site que pretende financiar projetos de assistência a animais abandonados.

O Bicharia.com foi criado por um grupo de apaixonados por animais de Porto Alegre (RS). Fundado em maio de 2012, o site entrou oficialmente no ar na semana passada. Ele estreou com projetos como uma campanha de castração em São Carlos (SP), uma grife que financiaria protetores de animais e um projeto de adoção.

Os projetos cadastrados têm um prazo de 45 dias para arrecadar a verba. As doações podem ser de R$ 10 a R$ 100 — se 50% do valor pedido não for arrecadado, os doadores recebem seu dinheiro de volta.

Veja como funciona: