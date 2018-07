Plataforma quer tornar mais fácil o financiamento colaborativo de festas e pequenas reuniões de amigos

SÃO PAULO – Jantares colaborativos são comuns: cada um dá a sua parte em dinheiro, alguém cozinha e todo mundo sai feliz sem gastar muito. Só que a parte de arrecadar o dinheiro nem sempre é fácil. Por que não criar um site para financiar um jantar ou festa?

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e noGoogle+

Esse app acabou de surgir.

O Zokos é uma plataforma de crowdfunding para convidados. “Não é crowdfunding, é ‘friend-funding’”, explicou ele ao Mashable, reduzindo o financiamento de uma multidão para apenas amigos.

O dono do evento escolhe o número mínimo e o máximo de convidados, manda os convites via Facebook ou e-mail e já manda a quantia que cada um terá que pagar pela festa. Os valores podem ser pagos via PayPal. Assim como em outras plataformas, o valor só será pago se o evento chegar ao número mínimo de convidados confirmados.

O site cobra uma taxa de 3% ou US$ 0,30 por cada festa.

A ideia é que o serviço seja usado para pequenas reuniões, mas também há a opção de criar eventos públicos.

FOTOS: Reprodução