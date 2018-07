Foram entrevistados por telefone mais de 1.400 CIOs de companhias americanas com 100 ou mais funcionários. A eles foi feita a pergunta:

“Qual das alternativas descreve melhor a política da sua empresa em relação ao acesso a sites de redes sociais, como Facebook, MySpace e Twitter, durante o expediente?”

54% dos chefes afirmaram ser completamente proibido; 19% afirmaram que o acesso é permitido apenas para negócios; 16% permitem para uso pessoal limitado; 10%, para qualquer uso e 1% deles não responderam.

A empresa cita algumas dicas para proteger a “reputação profissional” nas redes sociais:

- Conheça as regras da sua empresa o que é proibido e o que é permitido

- Proteja fotos e detalhes pessoais

- Seja profissional ao usar as redes sociais no trabalho – siga as notícias da indústria e faça conexões com colegas e clientes, não com os amigos e familiares

- Seja positivo e não reclame do chefe nem dos colegas de trabalho

- Mantenha sua imagem polida. Nas redes sociais, você está construindo uma reputação profissional

- Mesmo se o seu chefe for liberal, monitore-se para não se distrair.

Dave Willmer, diretor executivo da Robert Half Technology, diz que as redes sociais podem distrair os empregados, mas também podem ser importantes para os negócios. “Os profissionais devem deixar o bom senso prevalecer quando estão usando o Facebook e sites similares”, diz.