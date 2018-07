A Suécia possui o 7º melhor IDH, está entre os 20 maiores PIB, é um dos lugares mais visitados por imigrantes de todo o globo e um dos países exemplares quando o assunto é educação. Com esses índices imagina-se que suas escolas sejam excelentes e seus alunos disciplinados e prodigiosos.

Duas adolescentes, no entanto, quebraram essa imagem do país europeu após terem sido descobertas espiando uma reunião com escutas, a fim de obter informações preciosas que pudessem ajudá-las a melhorar suas notas.

As rebeldes pegaram a chave da sala dos professores, esperaram até que todos fossem embora e plantaram escutas no local. No dia seguinte, quando os professores se reuniram para decidir as notas das alunas, as jovens suecas ouviram tudo e ficaram extremamente satisfeitas com o resultado.

Tudo ia bem até que uma das garotas decidiu extravassar o sucesso do plano no Facebook. O resultado é previsível. Elas foram descobertas, e processadas por “invasão” e “conduta arbitrária”, além da condenação pela Corte Distrital de Estocolmo a pagar uma multa de 270 dólares (2000 coroas suecas) cada uma.

As informações são do jornal sueco The Local.