Roberto Seba / Tastemade O canal Tastemade faz vídeos de receitas no YouTube

No Facebook, vídeos de culinária seguem uma receita à risca: são curtos, de no máximo 2 minutos. Na tela, mãos se movem de maneira ágil, juntando ingredientes diversos em um único recipiente, enquanto uma música agradável ao fundo dá o tom. No fim, o resultado da receita é mostrado para o público, em imagens que dão água na boca em qualquer um.

A fórmula tem funcionado. Páginas como Tasty Demais e Tastemade acumulam cerca de 15 milhões de curtidas cada uma e possuem um alcance surpreendente. De acordo com o Tastemade, seus vídeos somam mais de 300 milhões de visualizações mensais, enquanto o Tasty Demais afirma ter 500 milhões de visualizações ao mês.

“É um assunto interessante que transformamos em uma linguagem universal”, afirma o diretor geral do Tastemade Brasil, Frederico Leonardo Dora, em entrevista ao Estado. “É um tipo de conteúdo que pode ser compartilhado por qualquer pessoa. Afinal, todo mundo ama comida.”

Para Manuela Barem, fundadora do BuzzFeed Brasil, empresa responsável pelo Tasty Demais, não é surpresa que os vídeos façam tanto sucesso. “Era um caminho natural para a internet descobrir que comida era algo poderoso”, diz ela.

Agradável. O formato adotado pelos produtores de conteúdo para o Facebook, no entanto, causa uma dúvida em quem os assiste: será que as pessoas realmente fazem as receitas? Ou os vídeos são apenas mais uma opção de entretenimento?

Para Barem, o importante é que as pessoas se sintam conectadas com o conteúdo compartilhado pelas páginas – repetir a receita depois é consequência.

“Temos relatos de pessoas que acham prazeroso assistir aos vídeos do Tasty Demais e também e pessoas que, de fato, fazem as receitas”, diz. “O mais legal de tudo é a conexão entre as pessoas criada por um vídeo de comida. Elas vão ficar com vontade de fazer aquilo algum dia para alguém.”