Sites ajudam a comparar preço dos produtos e saber se descontos são verdadeiros ou se foram forjados pelas lojas

SÃO PAULO – Nesta sexta-feira, 23, diversos produtos, de tablets a peças de roupa, estão sendo anunciados com preços supostamente menores. É a “Black Friday”, data criada nos Estados Unidos como sendo um dia de promoções após o Dia de Ação de Graças de lá, e que o Brasil reproduz pela terceira vez. A previsão de gastos online para este ano estão entre R$ 135 milhões e R$ 150 milhões, um aumento de 35% a 50% sobre o valor do ano passado.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Muitos descontos são imperdíveis – no Brasil, eles chegam a até 90% -, o que fez da Black Friday uma época especial para o comércio tanto quanto o Natal. Lá ou cá, no entanto, algumas lojas tentam ludibriar o consumidor inflando, semanas antes, os preços de produtos que futuramente entrariam em promoção e o anunciam com grande desconto.

A prática é ilegal, segundo o Procon. No ano passado, duas varejistas online foram autuadas pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor. A campanha da instituição esse ano é de que o consumidor, ao notar que lojas e sites estão forjando descontos, denuncie ao Procon a empresa e o produto.

A boa notícia para quem comprar sem ser enganado, é a existência de ferramentas como o Baixou e o JáCotei, que ajudam a saber o histórico dos preços, em média, dos produtos e a comparar o valor atual entre diversas lojas. Veja abaixo alguns exemplos de produtos que tiveram seus preços inflados nas últimas semanas (gráficos obtidos pelo site JáCotei).

Dicas

A revista Time separou algumas dicas de compras, entre elas, não comprar nada simplesmente por comprar. Por, teoricamente, durar apenas 24 horas (muitas lojas estendem a Black Friday até segunda-feira), a tendência é comprar produtos com “super descontos”, sem saber exatamente se ele é é compatível com as demandas do consumidor.

Para quem pensa em comprar eletrônicos, é interessante ver quanto o aparelho custa nos Estados Unidos e fazer os cálculos se, de repente, não vale esperar a próxima segunda-feira, que nos EUA será marcada pela “Cyber Monday”, data semelhante à Black Friday, mas dedicada exclusivamente a esse tipo de produtos.

Por aqui, sites das lojas e varejistas estão anunciado suas promoções com destaque. Há também sites que estão agregando boa parte dessas promoções. Alguns deles são o Busca Descontos, o Dark Friday, o Buscapé, o SaveMe e o MercadoLivre.

Entre as lojas e sites de e-commerce participantes, estão Submarino, Carrefour, Extra, Casas Bahia, Saraiva, Americanas, TAM, Groupon, Dell, Sony, Apple, WalMart, Magazine Luiza, Netshoes, Shoptime, entre outras.

Lá fora, o The Verge reuniu vários anúncios de promoções (veja aqui). Algumas servem também para os brasileiros, como o caso desta, sobre descontos de apps de games para usuários iOS. Aliás, para os gamers, Blizzard, Origin e Steam tem produtos em promoção também.

Sabe de mais alguma dica? Compartilhe abaixo.

—-

Leia mais:

• Depois da Black Friday, sábado é dia de comprar das pequenas empresas nos Estados Unidos

• Com descontos de até 90%, compras coletivas entram no Black Friday

• Black Friday movimenta consumidores nos EUA