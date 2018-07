Pela manhã uma discussão sobre discriminação por gênero ocupou a área de Desenvolvimento. Com o microfone, Vanessa Garcia, do “Minha Carreira”; Cissa Gatto, organizadora do Dia de Java na UFSCAR; Monica Gagliardi, estudante de TI; e Caroline Souza, pós-graduanda em Projeto e Tecnologia de Banco de Dados. Entre os assuntos a divisão desequilibrada no mercado de TI, dominada por homens. O mesmo acontecendo em universidades e ambientes na rede: fóruns, twitter, grupos de discussões mais técnicas, etc. As reclamações ficam por conta da falta de respeito e pouca relevância dada à participação feminina nesses lugares. O problema “obriga” muitas delas a ter que mudar o perfil em fóruns (de programação, de jogos), em games multiplayer, etc. Na plateia, sociologas comentaram sobre pesquisas existentes e outras em produção atualmente sobre o tema; homens, convidados a participar, comentaram como o tema funciona em suas cidades e como as mulheres são tratadas em seus grupos. O pedido final foi voltado para os homens: “Falem sobre esse tema com seus amigos, será muito mais efetivo do que nós, feministas, falando”.

Creative Commons? Não sei

Paulo Teixeira, deputado federal do PT por São Paulo e futuro líder do partido na Câmara, subiu ao palco sobre políticas públicas para lanhouses e, após o discursar sobre o tema principal da mesa, aproveitou para fazer uma declaração pública sobre a retirada de licenças creative commons do site do Ministério da Cultura, gerenciado pela ministra Ana de Holanda. Teixeira disse não saber as razões que levaram a ministra a tomar tal decisão e que vai procurar saber, já que, politicamente, a orientação do governo vai na direção contrária, ou seja, a favor de políticas abertas e livres na internet. “Quero saber se houve algum problema jurídico, algum problema técnico… não sei”.

#CALOR A Arena ferve hoje. Não, não estou falando da energia dos campuseiros, flashmobs, grandes palestras, oficinas emocionantes ou games animados. É o clima mesmo. Ar condicionado e os vários ventiladores espalhados por todo o galpão não dão conta da altíssima temperatura aqui de dentro. Quem compartilha desse sentimento é ninguém menos que Al Gore. Ben Hammersley segredou hoje ao público que ouvia à sua palestra que o ex-vice-presidente dos EUA, “aquele assim, meio gordinho, sabem?”, reclamava constantemente do calor a Ben. “Ele só falava disso!”. Isso prova que Al Gore é um militante verdadeiramente contra altas temperaturas.