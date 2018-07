Pesquisadores concluem que aprovação nas redes sociais leva a mais aprovação

Kenneth Chang

THE NEW YORK TIMES

Se você “curtir” este texto numa rede social como o Facebook, qualquer amigo que o ler estará mais propenso a gostar dele, mesmo que o conteúdo não seja tão magistral. Mas uma reação negativa a ele, injusta, não vai levar os outros leitores a desgostar do artigo.

Esses são os resultados de uma nova pesquisa, divulgada pelo site da revista Science, que examinou o comportamento de milhares de pessoas habituadas a ler comentários online.

Os estudiosos estavam interessados em responder a uma pergunta que já existia antes do surgimento do iPhone ou de Justin Bieber: uma coisa é popular porque é realmente boa, ou é popular porque agrada a todos?

Para isso, imaginaram um experimento para estudar um pequeno grupo na internet. Eles trabalharam com um site – cujo nome não revelaram – em que os usuários enviam links de artigos de jornais. Os leitores podem então comentá-los e também dar uma nota, positiva ou negativa, para comentários individuais. Cada um é classificado pela nota final, subtraindo votos negativos dos positivos.

No caso do experimento foi realizada uma mudança aleatória sutil nas notas durante cinco meses: logo depois de um comentário ser enviado, os pesquisadores davam uma nota arbitrária, positiva ou negativa. Em um grupo de controle, não interferiam nos votos.

A primeira pessoa a ler o comentário tinha 32% mais probabilidade de dar um voto positivo se ele já tivesse uma nota positiva fictícia. Não houve mudança quanto aos negativos. Com o tempo, comentários que receberam notas iniciais positivas artificiais registraram uma aprovação 25% mais alta do que a do grupo de controle.

“É uma mudança significativa”, disse Sinan K. Aral, pesquisador no Massachusetts Institute of Technology (MIT), que participou do estudo. “Percebemos como estes mínimos sinais de influência social aumentam como uma bola de neve.”

Para Duncan J. Watts, cientista da Microsoft Research, as conclusões gerais estão de acordo com a tese da “vantagem cumulativa”, ideia de que alguma coisa que começa a se tornar popular vai desenvolver a popularidade até ficar bem distante dos concorrentes. Inversamente, algo que não cai no gosto popular normalmente desaparece, seja boa ou não. “O maior obstáculo ao sucesso é ser meramente mencionado.”

As conclusões levam a um questionamento da credibilidade das notas e recomendações feitas por leitores em sites como Yelp ou Amazon.

Mas as opiniões não seguem a popularidade. Num experimento anterior de Watts, os participantes receberam uma lista de músicas classificadas por popularidade e para as quais deviam dar uma nota. Para outro grupo a lista foi trocada, com as menos populares. Muitas músicas boas subiram para o topo neste caso – mas jamais chegaram ao mesmo nível das músicas da lista correta. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

