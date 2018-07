A Microsoft pode estar interessada nas informações geradas pelos usuários do Facebook que usam o botão Curtir da rede social para destacar o que de mais interessante eles acham na internet. O All Things Digital relata que as duas grandes empresas estão conversando seriamente sobre expandir significantemente a parceria que já mantêm há anos.

Segundo o site, pessoas com “conhecimento da situação” afirmaram que esse novo acordo incluiria a possibilidade de o Bing, buscador da Microsoft, utilizar as informações vindas do uso dos botões “Like”, que conectam o Facebook com os sites que o implementaram. Isso resultaria uma busca baseada no que as pessoas estão realmente interessadas e não na organização de uma enorme quantidade de conteúdo.

A novidade também daria ao Bing uma vantagem em relação ao Google, uma vez que as informações disponíveis no primeiro não estarão no segundo e que a população que usa o botão do Facebook como forma de publicação de informações cresce a passos largos.

Os informantes do All Things Digital também afirmaram que qualquer expansão da parceria entre Microsoft e Facebook nunca envolverá a divulgação de dados que o usuário não concordou em tornarem públicos.

Um dos acordos já existentes entre Facebook e Microsoft foi feito há um ano e integra, em um contrato não exclusivo, as atualizações de status feitas na rede social aos resultados da busca em tempo-real no Bing.

A notícia não pode ser recebida exatamente como uma surpresa. Desde que o Facebook inaugurou seus botões “Gostar” há a especulação sobre um plano maior de organizar a internet ao redor dos “Likes”. Com o botão agora sendo usado por centenas de milhares (há quem já fale em milhões, mas o Facebook nunca confirmou esse número) de publicadores, essa possibilidade pode estar mais perto de se tornar realidade.