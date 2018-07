Novo sistema operacional conta com 8 milhões de usuários e usa Android como base

Tela inicial do Cyanogen tem cara de Android

SÃO PAULO – As pesquisas sobre o mercado de sistemas operacionais para celulares há tempos trazem Android e iOS nos dois primeiros lugares, com Windows Phone e BlackBerry brigando pelo terceiro lugar do pódio, ocupado hoje pelo sistema da Microsoft.

Entretanto, o Cyanogen, plataforma criada a partir de modificações feitas no Android, quer tomar para si o posto.

De acordo com a empresa, sua base de usuários atinge 8 milhões de celulares. O dado, porém, refere-se apenas aos indivíduos que escolheram dividir seus dados com a Cyanogen – a estimativa é que o número real seja duas ou três vezes maior.

Atrativo para donos de smartphones com sistemas operacionais defasados, o Cyanogen foi criado em 2009, por Kirk McMaster, e recentemente divulgou que captou US$ 7 milhões no mercado para aprimorar sua equipe.

Para breve, a meta do Cyanogen é ter uma instalação mais fácil – hoje são necessários 23 passos para ter o sistema. Parcerias com fabricantes de celulares estão na mira da empresa, e uma mudança de nome não está descartada.

Leia mais:

• Link no papel – 23/9/2013