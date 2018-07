[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/205dHV55XWQ" width="445" height="364" wmode="transparent" /]

Pode parecer demorado demais, mas garanto que o processo é mais rápido do que meu pai digitando em um teclado normal. Pode parecer inútil, também – mas foi um importante passo para estabelecer uma melhor comunicação com pessoas com a chamada síndrome locked-in, que paralisa o corpo todo mas mantém a cabeça intacta. Para maiores detalhes, vale conferir o site da iniciativa.