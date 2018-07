O mecanismo busca palavras-chave nas atualizações de statuas dos usuários e obtém uma visão geral do estado de espírito das pessoas nos EUA. Um grupo de cientistas sociais classifica as palavras em níveis entre ‘negativo’ e ‘positivo’, o que ajuda o sistema a definir os padrões.

Num post do blog oficial do Facebook, um dos cientistas explica o mecanismo. Eles cruzaram os resultados (de felicidade ou tristeza) com um calendário. O dia mais triste foi 22 de janeiro de 2008, quando a bolsa asiática quebrou, seguido pelo dia 25 de junho deste ano, na morte do rei do pop, Michael Jackson.

Antes do projeto executado pelos cientistas do Facebook, uma dupla de estudiosos fez algo semelhante no site WeFeelFine.org, que usa um mecanismo semalhante para mapear e classificar palavras chaves em blogs, tweets e sites ao redor do mundo. Esse permite maior precisão e abrangência, porque abrange o mundo todo e os resultados, todos disponíveis, podem ser filtrados por data, sexo, nacionalidade e ‘sentimento’.