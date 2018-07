A Activision confirmou que a banda francesa Daft Punk fará uma participação substancial no novo game DJ Hero.

O game será uma espécie de Guitar Hero das pickups, em que o jogador precisará manejar um toca-discos e uma mesa de mixagem para misturar músicas e criar novos sons.

Confira a lista de músicas confirmadas no jogo:

* Daft Punk “Around the World” vs. Young MC “Bust A Move”

* Daft Punk “Da Funk” vs. NASA “Strange Enough ft. Karen O, ODB and Fatlip”

* Daft Punk “Da Funk” vs. Queen “Another One Bites the Dust”

* Daft Punk “Robot Rock” vs. Hashim “Al-Naafiysh (The Soul)” – The Scratch Perverts

* Daft Punk “Robot Rock” vs. Queen “We Will Rock You”

* Daft Punk “Short Circuit” vs. Boogie Down Productions “Jack Of Spades”

* Daft Punk “Technologic” vs. Gary Numan “Cars”

* Daft Punk “Television Rules The Nation” vs. No Doubt “Hella Good”

Daft Punk é uma das melhores bandas de música eletrônica do mundo. Além de fazer música de qualidade, os franceses cibernéticos ainda são mestres do remix. Ao colocá-los no jogo, a Activision ganha uma aura de credibilidade enorme. O que é bom, pois o jogo, pelo menos até então, parecia mais um caça-níqueis inspirado em Guitar Hero.

DJ Hero será lançado até o final do ano nos EUA.