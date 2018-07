Pop internacional em 2013 foi marcado por estratégias de lançamento musical criativas e nada óbvias

No exterior, o ano de 2013 foi marcado por estratégias de impacto em vários lançamentos. O Daft Punk soltou inúmeros teasers de seu álbum, Random Access Memories, que se tornaram virais. Já a dupla eletrônica escocesa Boards of Canada promoveu uma verdadeira “caça ao tesouro” para antecipar a chegada ao mercado de seu novo álbum Tomorrow’s Harvest.

Quando esteve na Europa em turnê, o DJ e produtor Waldo Squash, da Gang do Eletro, afirma ter visto a imagem dos capacetes característicos do Daft Punk por toda parte, “uma lembrança constante do lançamento do disco”.

O componente visual é também primordial para a divulgação do trabalho da Gang do Eletro, segundo Squash. “Através de nossa fanpage no Facebook, convidamos as pessoas a assistirem os vídeos no nosso site”. Para seu último clipe, “Velocidade do Eletro”, foi dado “tratamento especial”.

“Ser um artista hoje em dia significa ser constantemente criativo, construir uma audiência e fazê-la te acompanhar”, resume o jornalista e blogueiro norte-americano Bob Lefsetz, veterano da indústria, em um artigo recente sobre o novo álbum da cantora Beyoncé.

Ao contrário de concorrentes como Lady Gaga e Katy Perry, que anteciparam longamente seus álbuns, a cantora de “All The Single Ladies” simplesmente apareceu com um álbum novo em folha que não foi antecedido por nenhum aviso ou divulgação. Apesar disso, o disco vendeu mais de 1 milhão de unidades, em menos de uma semana, apenas pela iTunes Store, loja virtual de música da Apple onde o álbum foi oferecido com exclusividade por uma semana.

O caso da cantora, no entanto, é uma exceção à regra. No mesmo artigo, Lefsetz comenta que, se um artista qualquer lançar um disco sem nenhuma publicidade prévia, nada irá acontecer. “Ela trabalhou durante muitos anos para conseguir chamar atenção para qualquer coisa que fizer”, explica o jornalista. Pamela Leme, da Agência Alavanca, concorda. “O que ela fez não cabe para o universo dos artistas independentes. Cada músico tem um público com comportamento diferente. Para nós, tem dado certo trazer o ouvinte para perto do processo de se fazer um disco.”

Para Péricles Martins, do Boss in Drama, o caso de Beyoncé é relevante por apontar que não existem regras para a divulgação de um novo trabalho. “A Lady Gaga gastou US$ 25 milhões para divulgar seu novo disco, o ARTPOP, durante quase dois anos, e vendeu 200 mil cópias na primeira semana. Beyoncé só usou o fator viral e vendeu mais de um milhão de discos. É uma coisa louca”, resume o DJ curitibano.