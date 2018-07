A luta pelo Tibet livre ganhou o reforço do Twitter. Dalai Lama, nobel da Paz, líder budista e tibetano e principal voz em defesa da independência de seu país – atualmente controlado pela China – aderiu ao microblog. Quem fez o anúncio foi Evan Willians, fundador do site, pelo seu perfil no microblog.

Willians encontrou Dalai Lama no domingo e, após a reunião, twittou: “Encontrei Dalai Lama hoje em Los Angeles. Incentivei-o a usar o Twitter. Ele deu risada”. Mas a verdade é que o perfil @DalaiLama já existia há uma semana e após algumas horas, foi confirmado pelo Twitter como do líder tibetano. E então, as primeiras mensagens foram postadas: link para fotos ou discurso do líder do Tibet.