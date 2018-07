O site, que já está no ar, estreia com cinco curtas. DeVitto afirmou ao site da revista Variety que a maioria deles tem de 4 a 6 minutos, e que vai testar o modelo sem anúncios, por enquanto, com a possibilidade de no futuro oferecer o material para downloads no PC, no celular ou mesmo em DVDs.

A primeira coisa que você faz ao visitar ao The Blood Factory é confirmar se você é maior de idade. Depois, se clicar no primeiro dos cinco filmes, já listados embaixo da tela principal, verá que ele já começa com cenas de sexo e nudez. E a sanguinolência não fica só nas imagens – o último texto do blog do site, por exemplo, conta que algumas pessoas acreditam que o cérebro vive durante alguns segundos depois de uma decapitação. Argh.