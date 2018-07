Drew Angerer/AFP Dara Khosrowshahi, diretor-geral do Expedia, foi escolhido para ser o novo presidente executivo do Uber

O iraniano Dara Khosrowshahi, atual presidente executivo do serviço de hotelaria online Expedia, confirmou nesta terça-feira, 29, que será mesmo o novo presidente executivo do Uber. Em entrevista ao jornal norte-americano Wall Street Journal publicada nesta terça, Khosrowshahi disse que aceitou a proposta para comandar a empresa responsável pelo aplicativo de carona paga, e que seu contrato aguarda apenas finalização.

Na entrevista, Khosrowshahi disse que Travis Kalanick, cofundador e ex-presidente executivo do Uber, continuará a se envolver com o cotidiano da empresa. "Só Travis e o conselho poderão dizer exatamente, porém, como e quando será esse envolvimento", disse o executivo.

No final de semana, Khosrowshahi foi escolha unânime do conselho de administração para assumir o cargo, após um processo de buscas de candidatos tumultuoso, que durou nove semanas. Entre os candidatos, estiveram nomes como Jeff Immelt, presidente do conselho da General Electric, e Meg Whitman, presidente executiva da Hewlett-Packard Enterprise.

Segundo Khosrowshahi, seu relacionamento com Kalanick hoje é de que "há respeito mútuo entre as duas partes" – de acordo com o executivo, eles estão "se conhecendo".

Chance única. O novo presidente do Uber também revelou, durante a entrevista com o jornal norte-americano, que inicialmente não desejava sair de sua posição. "Eu estava bem feliz na Expedia", explicou o executivo, que tem 48 anos. "Precisei de alguns petelecos para ficar interessado, mas a oportunidade de comandar o Uber é uma chance única na vida.

Para ele, a prioridade ao assumir o cargo será de cuidar da equipe da empresa – entre os escândalos que fizeram Kalanick deixar seu posto, estão casos de assédio moral e sexual dentro da empresa, bem como programas feitos pelo Uber para espionar fiscais e motoristas de aplicativos rivais.

Além disso, Khosrowshahi terá de cuidar do caixa da empresa: no ano passado, o Uber perdeu US$ 3 bilhões no último ano. Com formação em finanças e veterano em cargos de liderança, Khosrowshahi comandou a Expedia por 12 anos.