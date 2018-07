Executivo nega que loja online da Amazon começaria a operar no Brasil no dia 1º de setembro

FOTO: José Luis da Conceição/AE

SÃO PAULO – Um executivo da Amazon negou ao Link que a loja online começará a funcionar no Brasil em setembro. A informação original foi publicada nesta quarta-feira, 21, pelo jornal Brasil Econômico. O executivo, que não quis ser identificado, afirmou que a data apontada não está correta. Ele não quis comentar, porém, a chegada da loja online no País, nem disse quais seriam o dia e o mês corretos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A reportagem publicada no Brasil Econômico afirma ter tido acesso a um documento que traria a data em questão. Um executivo da empresa também comentou ao jornal a possibilidade de a Amazon iniciar pela comercialização de produtos de pequeno porte (livros, games, CDs, DVDs, Kindles), usando os Correios como parceiro logístico, durante um período de três meses, de testes, e avançar para a venda de produtos maiores (televisores e móveis) no ano que vem.

O tempo seria suficiente para a Amazon encontrar um centro de distribuição em São Paulo. “De setembro a dezembro deste ano, a previsão é vender aos brasileiros 1,1 milhão destes produtos. Em 2013, a estimativa é de chegar a 4,8 milhões de itens”, diz o jornal fazendo referência aos produtos menores.

Por aqui, quando chegar, a empresa deverá concorrer com outras grandes companhias de diversas áreas — graças à pluralidade de itens comercializados — como a B2W Americanas.com, Submarino e Shoptime), Magazine Luiza, Casas Bahia, Fnac, Fast Shop, Kalunga, Wal Mart, Saraiva, Ponto Frio, etc.

Já havia rumores sobre o interesse de a Amazon trazer o seu leitor eletrônico, o popular Kindle, ao País, garantindo conteúdo nacional para o aparelho. Para isso, a empresa já estaria em negociação com as principais editoras nacionais. De sólido até agora, a Amazon trouxe apenas o seu serviço de nuvem em dezembro de 2011, tendo a Gol Transportes Aéreos e o Peixe Urbano como clientes.