David Carr. FOTO: Stephen Chernin/AP David Carr. FOTO: Stephen Chernin/AP

SÃO PAULO – Referência na cobertura sobre mídia e mercado editorial, o jornalista do New York Times David Carr morreu na quinta-feira, 12, após um mal-estar súbito na redação do jornal. Carr, que tinha 58 anos, foi encontrado caído na redação pouco antes das 21h de quinta-feira.

Ele foi levado para o St. Luke’s-Roosevelt, setor de emergência do hospital Mount Sinai, onde foi declarado morto.

Carr era conhecido por sua coluna “Media Equation”, na qual escrevia sobre os “meios de comunicação e sua intersecção com os negócios, a cultura e o governo”, segundo escreveu o NYT em um obituário.

Poucas horas antes de falecer, ele havia moderado um debate sobre o filme Citizenfour, sobre o escândalo de espionagem envolvendo a Agência de Segurança Nacional americana (NSA). A conversa contou com o ex-agente de inteligência americano Edward Snowden, o jornalista Glenn Greenwald e a diretora do documentário Laura Poitras.

O colunista lutou durante sua vida contra a dependência de cocaína, experiência que relatou em seu livro The Night of the Gun, de 2008.

Carr começou a trabalhar no jornal nova-iorquino em 2002 como repórter de economia após colaborar com as revistas The Atlantic Monthly e New York Magazine.

Sua famosa coluna “Media Equation” era publicada todas as segundas-feiras no caderno de economia do periódico.

Antes de se mudar para Nova York, Carr foi editor durante cinco anos do Washington City Paper, uma conhecida publicação de lazer e cultura da capital.

Carr começou na carreira jornalística em seu estado natal, Minnesota, onde já escrevia uma coluna sobre os meios de comunicação, paixão que também o levou a ser um reconhecido comentarista nas principais emissoras de televisão dos Estados Unidos.

