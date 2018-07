David Hockney só conseguiu pintar amanhecer no iPhone

Depois de experimentar com fotos Polaroid, colagens e até reproduções de fax, o artista britânico David Hockney, hoje com 72 anos, voltou a pintar. Sua técnica, no entanto, não é a mesma que consagrou seus quadros, símbolos da vida californiana. Hockney esqueceu tintas, pincéis e telas e agora pinta com os dedos no seu iPhone.

13/10/2009 | 17h52

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo