Você pode criar um perfil no aplicativo e então começar a registrar qualquer tipo de dado sobre você – desde os últimos filmes que assistiu até os tipos de suco que bebeu essa semana. O programa cria automaticamente os gráficos comparativos entre os dados.

Não entendeu nada? Dá uma olhada nesse gráfico do designer Greg Rutter, com as estatísticas das frutas consumidas por ele no último mês (em inglês):

No seu perfil, você pode ter quantos quadros igual a esse quiser, quantificando o que vier à mente. Todos eles são editáveis, você pode acrescentar informações indefinidamente, e depois é só mandar o link para os amigos.

A utilidade de uma ferramenta dessa é uma discussão à parte. Mas se o simples exibicionismo não for suficiente pra você, o Daytum pode ser usado para organização de contas, por exemplo, para manter uma agenda de dietas ou mesmo compartilhar curiosidades com os amigos próximos.