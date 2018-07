Infográfico mostra quais são as empresas que mais produzem pequenos empreendedores donos de startups conhecidas da internet

SÃO PAULO – Você e seu amigo trabalham em uma grande empresa da internet no Vale do Silício. Um belo dia, após terem uma ideia genial durante o almoço, vocês resolvem largar o emprego (tão invejado por tantos) e apostar nessa ideia. E o que era só ideia se torna algo material e chama a atenção de investidores. Anos se passam e aquela grande companhia onde você trabalhava agora lhe oferece muito mais do que o salário para ter sua nova empresa e você de volta.

Essa sequência (meramente ilustrativa) se repete inúmeras vezes nos mais variados lugares do mundo seja de que setor a companhia for. A briga se dá justamente quando as grandes estão, ou tentando manter os seus gênios, ou tentando roubar os das concorrentes.

A partir do banco de dados da TopProspect, startup que ajuda pessoas a encontrarem empregos via redes sociais, montou-se um infográfico que mostra quantas pequenas empresas (startups) foram criadas por ex-funcionários saídos de gigantes como Google, Facebook, Yahoo e Microsoft.

O mapa reúne startups formadas dentro dos últimos cincos anos e que tenham ao menos 10 empregados e com informações corporativas públicas.

À frente, o Google teve 13 startups criadas a partir de ex-membros das suas equipes e essas são as que receberam mais dinheiro de investidores (venture capital), como o Foursquare, de Dennis Crowley.

Por ordem de investimento, seguem Microsoft (14 startups e US$ 189 milhões), Yahoo (15 startups e US$ 125 milhões) e o Facebook (sete startups e US$ 65,5 milhões).

(via Mashable e TopProspect)