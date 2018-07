Empresa concentra suas forças em indústrias asiáticas; Brasil aparece com uma fábrica

SÃO PAULO – De onde vêm as peças do iPhone? Se você pensou em China, acertou. Mas o país asiático não é o único fornecedor da Apple – a fabricante compra peças de empresas em quase todos os continentes. Baseado na lista de fornecedores divulgada pela Apple no mês passado, o site Chine File produziu um mapa interativo para demonstrar o domínio de fornecedores asiáticos para a empresa norte-americana.

As indústrias listadas são os principais fornecedores de matéria-prima, componentes ou responsáveis pela montagem final dos produtos Apple. Das 748 fábricas presentes na lista, mais de 600 estão localizadas na Ásia. O continente é seguido pela América do Norte (84) e Europa (46). Na América do Sul, o Brasil é o único que sedia uma empresa: a Foxconn.

De acordo com o Chine File, esta é a segunda vez que a Apple lança os endereços detalhados dos fornecedores. Desde 2012 a Apple conta com auditoria da Fair Labor Association, responsável por reconhecer no ano passado os problemas nas condições de trabalho dos operários da Foxconn.

A versão interativa está disponível no Chine File. A lista completa está aqui.