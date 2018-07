A empresa canadense Research in Motion (RIM), fabricante do Blackberry, anunciou na última semana o lançamento de um novo modelo de smartphone, o Blackberry Torch 9800. O aparelho tem tela multitoque e teclado deslizante, além de apresentar a nova versão (6.0) do sistema operacional da RIM.

O Blackberry foi o primeiro modelo de smartphone a se popularizar, ainda no começo da década passada. Até há pouco a marca ocupava a liderança no mercado norte-americano de celulares inteligentes, mas foi ultrapassada no último trimestre pelos celulares baseados em Android, o sistema operacional do Google – adotado por empresas como Motorola, HTC e Samsung.

Ao mesmo tempo em que o Blackberry começa a crescer nos Estados Unidos, a RIM ainda tem que se preocupar com sua presença nos mercados em desenvolvimento do Oriente Médio – seu Messenger virou assunto de segurança nacional em países como Kuwait e Emirados Árabes.