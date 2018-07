“Levo muito a sério o fato de não me levar a sério!”, conta Felipe Neto. FOTO: Reprodução

Três meses depois de PC Siqueira ter varrido a internet brasileira com o primeiro vlog de relevância do País, surgiu um rival à sua altura. Felipe Neto explodiu após fazer um vídeo abordando as bandas coloridas que fizeram sucesso em 2010 e seus fãs.

O vídeo, um dos muitos episódios do vlog Não Faz Sentido, acertou em cheio uma audiência farta de ver jovens fazendo coraçõezinhos com as mãos. “Primeiro começou a bombar em comunidades do Orkut, das próprias bandas e tal”, lembra. “Mas o grande marco foi quando o Não Salvo, um blog de humor, postou o vídeo. Ele saltou de 30 mil visualizações para 200 mil”, conta Felipe, lembrando o início de seu sucesso digital.

E se PC Siqueira negocia sua ida para a TV, Felipe já se antecipou – e é o protagonista do programa Será Que Faz Sentido?, que está no ar no canal pago Multishow desde o início deste mês. Para realizá-lo, chamou o diretor Ian SBF, a mente por trás do site Anões em Chamas, que produz diversas séries formatadas para a internet.

Mas ele faz questão de deixar claro que não irá simplesmente transpor o vlog para a televisão. “Juntamos nossas cabeças para bolar um projeto que funcionasse na TV, mas que ao mesmo tempo fosse louco suficiente para as pessoas sentirem essa quebra. Para as pessoas pensarem ‘Pô, eles estão fazendo algo que eu não estou acostumado a ver na televisão.’”

Felipe se apressa para explicar isso prevendo uma possível decepção dos antigos fãs, pois imagina o que pode acontecer se algo não der certo. “Essa coisa dos fãs se sentirem mais próximos é muito intensa, porque quando o cara gosta, ele fala mesmo, fala até que ama você”, conta ao ser questionado sobre o papel das redes sociais na divulgação de seu trabalho. “Mas quando alguém odeia, sua opinião aumenta muito, reverbera mais. Em qualquer oportunidade que ele tiver, vai xingar você até o último fio de cabelo. Eu prefiro as coisas como elas estão agora, pois meus fãs me veem como um cara normal, o que eu de fato sou”.

Felipe tem sido convidado para vários eventos sobre cultura digital, sempre para opinar como personalidade influente online, mas prefere ficar em casa. Não se sente confortável em aparecer em público falar da sua “posição social”, mas admite que é um formador de opinião.

Justamente por isso, ele pode até mudar o formato de seu programa para adaptá-lo para a TV, mas faz questão de manter uma coisa como essência de sua produção: “Eu levo muito a sério o fato de não me levar a sério!”

—-

Leia mais:

• Link no Papel – 20/12/2010