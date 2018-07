O Windows 8 será lançado nesta semana e traz as maiores mudanças desde 1995

SÃO PAULO - A nova versão do Windows é muito mais que um upgrade. É também uma necessária estratégia de sobrevivência. O Windows 8, que será lançado oficialmente no dia 26, é a cartada que decidirá se a Microsoft permanece no jogo tech ou consolida seu status museológico.

Não faltou gente batendo pregos no caixão do conglomerado de Bill Gates neste ano. Talvez a declaração de maior impacto tenha vindo da revista norte-americana Vanity Fair que falou em “década perdida” da Microsoft. O artigo relata como a cultura empresarial da Microsoft se distanciou do paradigma da inovação. Cita um episódio em que Gates teria rejeitado uma proposta de tablet, bem antes do iPad, por não ter “a cara do Windows”.

A própria Microsoft apontou o dedo para si mesma na campanha publicitária da nova versão do Internet Explorer. Mostrando um saudável espírito autodepreciativo, a campanha tinha como mote “O navegador que você ama(va) odiar”.

A campanha do novo Windows tem uma mensagem parecida: esqueça seus preconceitos, a história é diferente agora. “Reimagine o Windows”, convida. Parece dar certo. O novo sistema operacional é considerado por alguns analistas como a maior revolução no software da empresa desde o Windows 95. Será que ele conseguirá trazer a Microsoft de volta para o futuro?

