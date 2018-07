Caminhar entre as bancadas da CParty é certeza de encontrar histórias e tipos curiosos. É o caso de Carlos Alexandre “Xandelly”, um veterano de CParty que está acampado com toda a família no Centro de Exposição Imigrantes. “Xandelly” trouxe cinco máquinas modificadas para festa, uma das quais com uma tela retrátil de 7″ para recepção de sinal digital e um Wall-e para lá de animado.

O computador tem um sistema de refrigeração aprimorado pelo próprio “Xandelly” com a ajuda da filha mais velha, Naille, 19 anos, que cursa Química. Mas tanto a esposa Eliana, o filho Augusto, de 17, e a caçula Adrielle, de 9 curtem modding – a prática de alterações no design da máquina ou em seus componentes a fim de melhorar sua perfomance e torná-la única. Adrielle é, inclusive, muito ciumenta com a sua “Doggy”.