Tela mostra como o aplicativo funciona acompanhando "Royals", da cantora Lorde. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Trocando de bíquini sem parar. Macaco cidadão. Amarelo deserto e seus temores. Eu perguntava tudo em holandês (e te abraçava, tu e o holandês!). Se você é daqueles que vive errando a letra das músicas, pode parar por aí. Pelo menos se você é um assinante da Deezer: a partir desta quinta-feira, o serviço de streaming de música lança um novo recurso, chamado Lyrics, que permite aos usuários acompanhar as letras das músicas enquanto elas são executadas no player.

Disponível para todos os usuários do serviço, o recurso possui dois modos: “Sing-a-long”, que permite acompanhar as letras sincronizadas com destaque para cada palavra no tempo da música, ou o modo “Score”, que exibe toda a letra da canção de uma só vez.

Com mais de um milhão de buscas relacionadas a letras no Google todos os dias, o novo recurso, de fácil acesso, é diversão garantida àqueles que curtem cantar uma música enquanto acompanham suas letras no computador, smartphone ou tablet.

“Todos têm uma música favorita e nem sempre conhecem bem a letra dessa canção. Com o Lyrics, nós tornamos mais fácil e rápido o acesso às letras das músicas sem que seja necessário, pela primeira vez, sair do serviço. Esse é só mais um exemplo de como buscamos de forma contínua criar novas experiências para nossos 16 milhões de usuários a fim de aproximá-los ainda mais das músicas que eles amam”, disse Alexandre Croiseaux, vice-presidente de Produtos da Deezer, em comunicado à imprensa.

Os dados sobre o número de usuários (grátis e pagos) ativos mensalmente são da ComScore. Segundo a própria Deezer, hoje são 6 milhões de assinantes pagos no mundo todo.