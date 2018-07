O paraense Felipe Cordeiro é um dos jurados do prêmio. FOTO: Divulgação O paraense Felipe Cordeiro é um dos jurados do prêmio. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Uma crítica recorrente aos serviços de streaming de música – já feita por nomes como Thom Yorke (Radiohead) e David Byrne (Talking Heads) – é a de que eles não promovem a descoberta de novos artistas, lucrando apenas com o mais do mesmo e os “40 sucessos mais populares”. Pensando em criar uma janela para novos artistas exporem seu trabalho, o serviço francês Deezer, em parceria com a Associação Brasileira de Música Independente, resolveu criar um prêmio para revelar novos nomes da música brasileira.

“Muita música muito boa é produzida no Brasil, e tem dificuldade de alcançar mais público. Queremos ajudar a descoberta de talentos do País”, diz Henrique Leite, idealizador do prêmio Deezer ABMI de Novos Talentos, que será dividido em duas fases. Na primeira, os artistas se inscrevem e incluem suas músicas na plataforma, através de agregadoras de conteúdo como a CDBaby e a ONErpm.

Após a inscrição, um corpo de 25 jurados, distribuídos pelas cinco regiões do País, escolhe um finalista entre os inscritos para a segunda etapa, de onde sairão dois vencedores: um escolhido pelo público, e outro por um júri especializado, avaliando critérios como criatividade, talento artístico e profissionalismo. Entre os jurados, nomes como os de Felipe Cordeiro, Chico César, Bruno Kayapy (Macaco Bong) e Rodrigo Gorky (Bonde do Rolê).

“A oferta de música é muito alta, hoje é difícil se destacar”, avalia Rodrigo Gorky (à direita), do Bonde do Rolê. FOTO: Reprodução/Facebook “A oferta de música é muito alta, hoje é difícil se destacar”, avalia Rodrigo Gorky (à direita), do Bonde do Rolê. FOTO: Reprodução/Facebook

“Queremos criar uma janela de visibilidade para os artistas, mostrando a renovação necessária para uma indústria criativa como a da música”, explica Leite, que acredita que o prêmio é uma via de mão dupla, popularizando tanto os novos artistas como a possibilidade do streaming como ferramenta de divulgação.

“Talentos se afirmam em qualquer contexto, mas o concurso é interessante porque está aliado ao processo atual de difusão da música”, avalia Felipe Cordeiro, jurado da região Norte, enquanto o paranaense Gorky, avaliador na região Centro-Oeste, acredita que o prêmio poderá ser um “empurrão” para os novos talentos, mas “longe de ser um ato de consagração, porque isso só se conquista ao longo dos anos”. Além da exibição no serviço, os vencedores faturam R$ 3 mil em equipamentos Roland e a participação na feira Rio Music Buzz.

A divisão em regiões não incomoda os jurados, que acreditam que há coisas interessantes acontecendo em todos os lados do País. “O Centro-Oeste tem uma cena riquíssima, que se sustenta com festivais locais como o Bananada e o Vaca Amarela“, diz Gorky, citando festivais independentes com mais de dez anos de estrada, enquanto Felipe acredita que só recentemente o Brasil passou a se perceber além do litoral e do sudeste, e crê que uma “nova organização geopolítica da produção cultural está em andamento”. Já para o criador do projeto, Henrique Leite, a divisão em regiões ajuda a dar visibilidade local para um artista, além de permitir aos jurados avaliar com proximidade o trabalho de suas regiões.