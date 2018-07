O modelo Lumia 900 apresentou falhas de conexão nos EUA. Aparelhos está sendo distribuído de graça pela fabricante

HELSINQUE – A Nokia descobriu um problema de software em seu celular inteligente Lumia 900, modelo criado em resposta ao iPhone da Apple, e está literalmente distribuindo o aparelho de graça até que ele seja consertado, o que prejudica o esforço da empresa para reverter sua situação nos Estados Unidos.

O primeiro modelo 4G da Nokia, que a empresa divulga com a assinatura “um modo espantosamente rápido de conectar”, pode perder a conexão de dados ocasionalmente, como resultado do defeito, segundo a companhia.

Ainda que continue a ser a líder mundial na fabricação de celulares, pelo critério de volume, a Nokia perdeu a liderança no lucrativo segmento de smartphones para Apple e Google, no ano passado, em parte devido ao fraco desempenho nos Estados Unidos, onde os smartphones da empresa hoje detêm menos de 1 por cento do mercado.

O Lumia 900, que utiliza o sistema operacional Windows Phone, da Microsoft, por enquanto só está à venda nos EUA, e deveria desempenhar papel chave na recuperação da empresa naquele mercado.

“É como se o motor deles tivesse morrido quando todo mundo está prestando atenção ao seu carro, na largada da corrida”, disse Carolina Milanesi, analista da Gartner.

Trata-se do terceiro celular Nokia a ser lançado com o sistema operacional Windows, depois que a companhia finlandesa abandonou seu sistema operacional Symbian, no ano passado, e só está à venda nos EUA, via AT&T. O modelo deve ser lançado em outros mercados neste trimestre.

Nesta quarta-feira, 11, a Nokia apresentou seu novo modelo Lumia 610, primeiro a adotar a tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance (NFC, na sigla em inglês) para a plataforma Windows.

A Nokia afirmou que uma atualização de software para corrigir o defeito no Lumia 900, “um problema de administração de memória” relacionado ao software e não ao hardware, à rede ou ao sistema operacional Windows, seria distribuída a partir de 16 de janeiro.

A companhia está oferecendo a qualquer pessoa que tenha comprado ou compre um Lumia 900 até 21 de abril um bônus de US$ 100 pago via conta telefônica. O modelo está sendo vendido por US$ 99,99 pela AT&T, com contrato pós-pago de dois anos.

