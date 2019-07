Just Eat/Divulgação Takeaway.com acertou fusão com a Just Eat

O mercado de delivery de comida não está quente apenas no Brasil, onde iFood, Uber Eats, Rappi e outros disputam a atenção e os estômagos dos usuários. Na Europa, a holandesa Takeaway.com anunciou nesta segunda, 29, a compra da Just Eat, acionista do iFood, por US$ 10,1 bilhões.

O negócio dá origem à maior companhia de entrega de comidas fora da China, e coloca mais um gigante na corrida por um mercado estimado em US$ 100 bilhões. A Takeaway.com ocupará posições de liderança em muitos dos maiores mercados de entrega de comida do mundo, incluindo o Reino Unido, a Alemanha, a Holanda e o Canadá.

Sob as regras de aquisição britânicas, a Takeaway.com tem até 24 de agosto para anunciar a intenção de fazer uma oferta ou anunciar que não fará uma oferta. O acordo terá então de ser aprovado pelos conselhos de administração e acionistas das duas empresas.

Analistas não esperam que o acordo enfrente barreiras antitruste, embora o regulador de concorrência do Reino Unido esteja considerando uma investigação completa sobre o plano da Amazon para liderar uma captação de US$ 575 milhões na startup de entregas Deliveroo

Novos passos da Amazon

Enquanto isso, a gigante do comércio online está planejando entrar no crescente mercado indiano de entrega de comida ainda em 2019. A empresa está trabalhando com startup local Cataraman, e começou a fazer contratações para montar equipe.

O objetivo da Amazon é iniciar as operações até setembro, quando a Índia inicia a temporada de festividades. O crescimento da classe média indiana levou ao crescimento do setor de entrega de comida. A consultoria RedSeer diz que o segmento cresceu 176% em 2018.

A Amazon e Cataraman não comentaram o assunto.