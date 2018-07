Um dos aparelhos mais impressionantes mostrados foi o Adamo XPS.

O notebook é tão fino que faz o MacBook Air parecer grande. Com menos de 10 mm de espessura, ele conta com um sistema de dobradiças que reduz o volume do equipamento, sem abrir mão da resistência.

Mas o grande anúncio da noite foi o smartphone da Dell.

O Mini 3iX será lançado apenas no Brasil e na China. A estratégia de lançamento é boa. Em vez de se arriscar em mercados saturados com o iPhone, a Dell decidiu escolher os mercados em maior expansão e se aliou a operadoras de celular para o lançamento. No Brasil, o Mini 3ix será vendido pela Claro.

“O sistema Android permite que o aparelho tenha uma flexibilidade muito maior. Por ser de código aberto, existe uma comunidade crescente de programadores comprometidos em desenvolver para o sistema”, afirmou Hans Erickson, Diretor e Gerente Geral para Consumidor Final da Dell América Latina.

O curioso é que, para lançar o Mini 3iX no Brasil, a Claro optou por retirar a loja de aplicativos e os serviços do Google. Isso não é uma limitação do aparelho, mas uma imposição da operadora.