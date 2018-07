A Dell está se preparando para lançar um tablet para usuários corporativos que opera com o Windows, da Microsoft, como parte da estratégia agressiva da companhia para entrar no mercado móvel.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A segunda maior fabricante de PCs do mundo já lançou aparelhos tablet com o sistema operacional Android, do Google, mas a Dell afirmou que clientes corporativos buscam a familiaridade do ambiente Windows em um aparelho mais portátil.

“Muitos de nossos clientes nos pediram um aparelho tipo tablet que tenha melhor integração como o sistemas da empresa e de segurança”, disse o diretor-geral do grupo de negócios com clientes da Dell, Steve Lalla, em entrevista.

A Dell fará uma apresentação do novo tablet com tela de 10 polegadas em evento nesta terça-feira, onde também lançará sua nova linha de notebooks e desktops.

O mais novo produto da Dell faz parte de sua estratégia para diversificar seus negócios, ainda muito dependentes das vendas de PCs.

A Dell há tempos é uma grande parceira da Microsoft, mas muitos analistas acreditam que o Windows -sistema operacional usado na grande maioria de computadores tradicionais em todo o mundo– simplesmente não é um bom software para ser usado em telas touchscreen. A principal concorrente da Dell, HP lançou seu próprio tablet com Windows no ano passado, mas analistas afirmam que o produto registrou vendas fracas.

/REUTERS