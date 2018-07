A Dell, segunda maior fabricante mundial de computadores, concentrará suas atividades de fusões e aquisições na expansão de serviços de TI em mercados específicos, conforme a companhia busca ampliar sua atuação para além do negócio principal com PCs, afirmou um executivo da empresa nesta quinta-feira, 4.

Conforme Steve Schuckenbrock, presidente global para grandes negócios da Dell, a companhia não deve se concentrar na realização de grandes aquisições no futuro próximo.

“Expansão de serviços em bases geográficas é uma prioridade. A China está no topo desta lista”, disse ele.

Os comentários do executivo ocorreram após a Dell travar uma guerra de ofertas com a rival Hewlett-Packard pela empresa de armazenamento 3PAR, que acabou sendo vencida pela HP, com uma proposta de US$ 2,4 bilhões.

A Dell anunciou na véspera a aquisição da empresa de serviços de computação em nuvem Boomi para ampliar sua capacidade de fornecer software por redes de computadores.

A companhia também planeja ter sua unidade de serviços na China como responsável por até 25% da receita naquele país em três anos, contra cerca de 10% atualmente.

A demanda por serviços da Dell está retomando os níveis pré-crise, enquanto as empresas buscam realizar atualizações de seus sistemas, após uma pausa de dois anos, disse Schuckenbrock.

A Dell e o grupo Lenovo foram fortemente afetados durante a crise mundial, quando as empresa restringiram seus orçamentos para tecnologia.

