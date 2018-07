O Wall Street Journal informou na tarde de ontem que a Dell fechou acordo com a AT&T. Com isso, todas as quatro grandes operadoras de telefonia dos EUA terão, até o início de 2010, aparelhos celulares com Android.

A escolha da Dell pelo sistema operacional do Google foi interpretada como um golpe na longa parceria que a empresa mantém com a Microsoft – que também tem um sistema operacional para celulares, o Windows Mobile.

O aparelho, que deve se chamar Mini 3i, terá tela sensível ao toque e câmera. Não há informação sobre o preço.

Atualização: A agência de notícias Reuters afirmou que, segundo analistas, a Dell, segunda maior fabricante de PCs do mundo, encontrará um mercado já saturado de ofertas.

O porta-voz da fabricante texana, Andrew Bowins, afirmou apenas que “a Dell está envolvida, com seus parceiros pelo mundo, em oferecer dispositivos móveis com acesso à internet”. Mas reiterou: “não houve nenhum anúncio ligado ao Android, embora a empresa continue a explorar oportunidades nessas áreas com operadoras pelo mundo todo”.

Google e AT&T também não comentaram o anúncio. Mas Michael Coe, porta-voz da operadora, disse que a AT&T “espera vender telefones com Android no futuro”.

A movimentação da Dell em direção ao mercado de celulares veio à tona desde que a empresa contratou Ron Garriques, da Motorola, em 2007. Ele foi contratado para coordenar a divisão de produtos ao consumidor.