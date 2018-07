Após meses de especulação, começaram a vazar as primeiras imagens de divulgação do Streak, o tablet da Dell. Com tela touchscreen de 5 polegadas, o Streak vai trazer duas câmeras – uma de cada lado, permitindo o uso do gadget para videoconferências.

Com acabamento externo em múltiplas cores e tamanho que fica entre o iPad e um smartphone normal, o tablet da Dell busca um nicho intermediário de mercado em relação a concorrentes como Apple e HP. O gadget ainda não possui data oficial de lançamento.

* Foto: Reprodução/Engadget