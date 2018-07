Leia mais

SÃO PAULO – Com os jogos da Copa do Mundo se aproximando, o setor de telecomunicações aumentou os seus investimentos, principalmente na implantação de 4G nas cidades sedes para o evento.

“Ainda não há um valor estimado de quanto o Brasil está investindo, mas com a Copa há um cenário de maior pressão da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para que as operadoras de telefonia tenham antenas móveis”, explicou nesta quarta-feira à Agência Efe Rafael Estima, sócio-diretor da empresa de TI Druid.

Segundo Estima as empresas precisam “estabilizar o sinal sem perder qualidade nos horários de pico”.

De acordo com um estudo publicado pelo instituto de pesquisas Gartner, os gastos com Tecnologia da Informação (TI) devem crescer 3,1% em todo mundo durante 2014, o que significa um montante de US$ 3,8 trilhões.

Esse crescimento vem sendo notado desde 2012, quando os gastos mundiais com o setor eram esperados em torno de US$ 3,6 trilhões, valor três vezes superior ao de 2011 com os serviços de telecomunicações como protagonistas da maior parte dos investimentos.

“Os investimentos mais demandados para 2014 são em telecomunicações, petróleo e área financeira, e no Brasil sentimos que a maioria dos setores aumentaram os investimentos por causa da Copa”, avaliou Estima.

Para ele, os passos mais importantes para os visitantes e torcedores que utilizarão o serviço durante a Copa é “melhorar a qualidade do 3G, o deixando estável, mais bandas para conexão de dados e voz e implantar 4G nos estádios para que as pessoas possam postar uma foto quando estão no estádio, por exemplo”.

Mas Estima alerta: “Esperamos que a experiência seja melhor, porque não estava funcionando até a Copa das Confederações no ano passado”.

/EFE