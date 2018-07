Demissão pode ocorrer ainda nesta terça-feira. FOTO: PAUL SAKUMA/AP – 01/12/2010

O Yahoo planeja demitir mais de 600 funcionários ainda nesta terça-feira, 14, afirmaram duas fontes próximas ao assunto na véspera.

Os cortes podem representar entre 4% e 5% do quadro de funcionários total da companhia, que era de 14,1 mil pessoas ao final de setembro, de acordo com o site do Yahoo.

As demissões surgem dois anos após Carol Bartz assumir o cargo de presidente-executiva da empresa, que busca elevar a receita em meio à forte concorrência com Google e Facebook.

O Yahoo se recusou a comentar o assunto.

O blog de tecnologia AllThingsD publicou no início deste mês que o Yahoo planejava eliminar 650 empregos, enquanto o New York Times informou na véspera que os cortes ocorreriam nesta terça-feira.

