SÃO PAULO – O Demonoid, um dos principais sites de busca por torrents, foi fechado. Hospedado na Ucrânia, o site passou por instabilidades na semana passada depois de ter sido vítima de um ataque DDoS. Seus servidores foram invadidos e, finalmente, o site foi atingido por uma intervenção do governo ucraniano.

Embora o site não violasse as leis locais, ele era bloqueado na Ucrânia. O TorrentFreak aposta que o fechamento dele (seus servidores foram lacrados pelo governo) ocorreram depois de uma intervenção do governo norte-americano. Segundo o site, o primeiro-ministro em exercício da Ucrânia, Valery Khoroshkovsky, está visitando os EUA para discutir propriedade intelectual.

A teoria não é furada. Afinal, os EUA têm se dedicado a ações de combate à pirataria muito além de suas fronteiras. Basta se lembrar do caso Megaupload, cujo fundador, o alemão Kim Dotcom, foi preso na Nova Zelândia por manter o site de hospedagem, e também do caso do britânico Richard O’Dwyer, que pode ser extraditado para os EUA por ter criado um site de compartilhamento de filmes, mesmo sem nunca ter colocado os pés ali.

O Demonoid, fechado para convidados, era um dos mais antigos sites de torrents. O site já havia sido fechado uma vez, em 2008, mas voltou ao ar logo depois. Ele era hospedado pelo ColoCall, a maior empresa de hospedagem da Ucrânia. Segundo um porta-voz da empresa, os investigadores copiaram toda a informação que havia nos servidores da empresa, além de lacrá-los.

