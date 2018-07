O aplicativo ClickCeop, que cria um botão na linha de atualizações do Facebook, foi criado por desenvolvedores da rede social em parceria com o Centro de Proteção à Exploração Infantil Online (Ceop). Cada vez que o usuário topar com uma foto ou um trecho suspeito, pode denunciar diretamente para o órgão. Apenas no mês passado, a organizações já identificou nada menos que 211 infrações.

A iniciativa foi criada por conta da pressão que o grupo fez em cima do Facebook, pedindo que o site criasse uma maneira fácil e intuitiva de receber as reclamações.

Desde que foi introduzido, em 13 de julho, o programa já foi baixado 55 mil vezes. Na Inglaterra, o sucesso do app multiplicou por sete o número de denúncias online. Clique aqui para saber mais.